«А юбки не нашлось?»: жена российского банкира в плюшевых трусах блеснула на Неделе моды в Париже

Елена Перминова с 16 лет стала покорять мировые подиумы. Во ногом ее судьба схожа с тем, как сложилась жизнь у еще одной топ-модели Натальи Водяновой. Она тоже длительное время жила в гражданском браке с банкиром, олигархом Александром Лебедевым и подарила ему четверых детей. Только недавно они стали женой и мужем официально.

Водянова девять лет прожила с миллиардером Антуаном Арно и только год назад они поженились, уже воспитывая двоих общих детей и еще троих наследников модели от первого брака. Отмети, что Перминова снова стала мамой лишь в мае этого года, но быстро вернулась в форму. Это она решила показать на показе Dior, который прошел в Париже в рамках Недели моды.

На публике модель предстала в черной джемпер в полоску и плюшевые трусы-шорты. Длинные носки с высокими кедами и длинная шаль дополняли ее образ. Наряд подчеркнул длинные ноги знаменитости. Среди гостей была и Водянова с Арно, но она выбрала более сдержанный и элегантный образ.

Наряд жены российского банкира у многих парижан вызвал изумление. Поражены были и подписчики самой блондинки. «Что за вязаные трусы?», «Очень красиво, но как будто юбку забыли», «А юбки не нашлось?», «Русские умеют выделяться», «Трусы немного смущают. Хотя, может, это можно сейчас», «Лена, вы очень красивая и с шикарной фигурой. Но трусы реально очень смущают», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 61-летний Лебедев входит в список богатейших людей России. Его состояние в 2016 году Forbes оценивал в 400 млн. долларов. Ему также принадлежат доли британских изданий Independent и Evening Standard.

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