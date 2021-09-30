Цискаридзе о травле Волочковой в Большом театре: «Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала»

Балетмейстер рассказал о взаимоотношениях с коллегой по цеху.

Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец рассказал о травле Анастасии Волочковой в Большом театре. По его словам, она была очень красивой девочкой, действительно блистательной балериной.

«Я настоял, чтобы она переехала в Москву и танцевала в Большом, я был партнером ее много лет. Но у нас случались частые творческие конфликты», — рассказывает балетмейстер.

Но при этом Цискаридзе подчеркнул, что однажды с Анастасией случилась настоящая трагедия.

«Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала. Не дай Бог никому», — заметил он.

Напомним, Анастасия Волочкова покинула Большой театр еще в начале нулевых после громкого скандала: звезду якобы уволили за то, что она не соответствует физическим параметрам, принятым в балетной среде. Настя возмущается этим, уверяя: единственное, что ее отличало от остальных — высокий рост.

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