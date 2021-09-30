«Я о ней говорил и писал с восторгом»: Соседов назвал настоящую причину обиды на Пугачеву

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Вокруг ТВ» раскрыл настоящую причину обиды на певицу Аллу Пугачеву.

«Я считаю, что она могла быть более внимательной к тем людям, кто писал о ней. Кто помогал ей. Быть более благодарной. А не только к великим композиторам, к которым она ходит на похороны и оплачивает памятники. Да это прекрасно. Но эти композиторам она сильно обязана. Без них не было бы Аллы Пугачевой. Она могла быть более благодарна к более незаметным людям». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, он приложил руку к популяризации имени Аллы Пугачевой. «Я о ней много говорил и писал с восторгом. Было много восторженных статей о ней. В украинском «Х-Факторе» я просил, чтобы все участники пели песни Аллы Пугачевой. Я возвеличивал ее. Она все видела. Мне Филипп Киркоров рассказывал. Она могла бы сказать спасибо за это. Она меня даже никогда не приглашала в гости. Даже спасибо не сказала неблагодарная», — заметил Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов не в первый раз нелестно отзывается об Алле Пугачевой. При этом она не обращает внимания на его критику.

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