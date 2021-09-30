Михаил Шац после развода с Татьяной Лазаревой уехал жить из Москвы в Санкт-Петербург

С городом на Неве у него связано много воспоминаний из детства.

Артист Михаил Шац после расставания с женой певицей Татьяной Лазаревой решил сменить место жительства. Сейчас он больше обитает не в Москве, как это было в последние годы, а в родном Санкт-Петербурге.

Как рассказали в окружении певца, сейчас Шац живет в родительской квартире. Вокруг много мест, с которыми связаны его воспоминания. При этом в Москву, где он обитал последние 25 лет, он по-прежнему будет приезжать для участия в каких-то проектах по своей работе.

Заметим, что сама Татьяна Лазарева живет в Москве. Ее младшая дочь Антонина маму видит нечасто. Она обитает в последние годы в Лондоне, где учится.

Напомним, что Татьяна Лазарева развелась с Михаилом Шацем. Звезда рассказывала не так давно, что это случилось вскоре после того, как она перестала принимать антидепрессанты. Певица отмечала, что долгое время у нее было нестабильное психическое состояние, сообщает «СтарХит».

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