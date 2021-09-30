«Помогает мне, опекает! Дочка обязательно рядом»: Орбакайте рассказала о взаимоотношениях с Клавдией

Кристина Орбакайте — многодетная мама. Она родила троих детей от трех разных мужей. Первым избранником певицы стал музыкант Владимир Пресняков – младший. Далее у артистки были долгие отношения с бизнесменом Русланом Байсаровым, а сейчас она счастлива в браке с предпринимателем Михаилом Земцовым. Ему она родила дочку Клаву, которой не так давно исполнилось девять лет.

По словам Кристины, в сыновьях она видит черты своего характера, а вот Клавдия пока только наблюдает за мамой, так сказать, накапливает опыт.

«Когда я, например, собираюсь куда-то и наношу мейкап, дочка обязательно рядом — будет прихорашиваться и улавливать стилистические моменты, а иногда и давать советы мне в выборе образов, нарядов, аксессуаров. И если она оказывается со мной на съемках, всегда помогает мне, опекает меня, советует — моя настоящая помощница», – отметила Кристина Орбакайте в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Ну как не гордиться таким ребенком: смышленым, любознательным, вдумчивым и явно шагающим в ногу со временем.

Если другие звездные родители говорят, что ограничивают детям время с гаджетами, то Михаил и Кристина всегда поддерживают увлечения дочери. Так было и с «ТикТоком», когда в пандемию Клавдия увлеклась блогингом.

«Она снимала видео, а мы ее поддерживали, принимали участие. Но сейчас она уже остыла к этому модному увлечению», — заверила певица.

Психологи рекомендуют, чтобы не потерять связь с подростками, нужно быть им в первую очередь другом и только потом родителями. В семье Орбакайте это правило соблюдается, поэтому Кристина, Михаил и Клавдия всегда обмениваются впечатлениями, мыслями, делятся планами и помогают друг другу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.