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Блондинка в алом: Рудова нарядилась в бикини на тонких тесемках, едва прикрыв соблазнительные прелести

Кадром актриса поделилась в «Инстаграме».

Блондинка в алом: Рудова нарядилась в бикини на тонких тесемках, едва прикрыв соблазнительные прелести
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Летом Наталья Рудова отдохнула в Европе. А по возвращению из отпуска села на диету. По мнению блондинки, лишние килограммы ей ни к чему. Ранее звезда заявляла, что пышные формы у нее появились как разтаки из-за набора веса. В своем микроблоге актриса делится результатами своего преображения. На этот раз Наталья позировала в алом бикини, блеснув своими роскошными формами и стальным прессом.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

«А я хочу еще минус три кг. Остается только мечтать», — написала Рудова.

Добавим, что недавно Наталья отметила свое 38-летие. О личной жизни ничего не рассказывает, но поклонников у нее много.

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