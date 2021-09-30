Блондинка в алом: Рудова нарядилась в бикини на тонких тесемках, едва прикрыв соблазнительные прелести

Летом Наталья Рудова отдохнула в Европе. А по возвращению из отпуска села на диету. По мнению блондинки, лишние килограммы ей ни к чему. Ранее звезда заявляла, что пышные формы у нее появились как разтаки из-за набора веса. В своем микроблоге актриса делится результатами своего преображения. На этот раз Наталья позировала в алом бикини, блеснув своими роскошными формами и стальным прессом.

«А я хочу еще минус три кг. Остается только мечтать», — написала Рудова.

Добавим, что недавно Наталья отметила свое 38-летие. О личной жизни ничего не рассказывает, но поклонников у нее много.

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