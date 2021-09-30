«Мы тебя любим»: Гарик Мартиросян сообщил о смерти звезды «Новых армян» Айко Акопяна

Именно этот человек является автором всех музыкальных аранжировок известной команды КВН.

Юморист Гарик Мартиросян в Instagram сообщил о смерти звезды команды КВН «Новые армяне» Айко Акопяна.

«Айко. Мы тебя любим. И будем любить всегда… Друзья, ушел из жизни хороший человек, талантливый певец, заслуженный артист Армении Айко Акопян. Автор всех музыкальных аранжировок КВН «Новые армяне», прекрасный музыкант, композитор, невероятно харизматичный певец, участник «Евровидения» от Армении 2007 года». Гарик Мартиросян

Как отметил Гарик Мартиросян, Айко всегда был жизнелюбом, солнечным и светлым человеком, надежным другом. Как заметил юморист, он не может поверить, что его большого товарища больше нет в живых.

По словам Мартиросяна, армянская культура понесла огромную утрату. Он навсегда запомнит голос и улыбку большого друга.

Айко Акопян, которому было всего 48 лет, умер от последствий коронавируса. Он на протяжении двух недель находился в тяжелом состоянии. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.