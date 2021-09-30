Как правильно одеваться в романтическом стиле
Видео
Как замаскировать морщины и прыщи на лице
Видео

«На тренировках близко к этому не было»: Ягудин назвал причину падения пары Медведева/Милохин

Как отметил фигурист, Даня и Женя на «Ледниковом периоде» сыграли самих себя.

«На тренировках близко к этому не было»: Ягудин назвал причину падения пары Медведева/Милохин
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что в шоу «Ледниковый период» тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева играют самих себя.

Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

«У Дани все равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце, от души. Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках и близко к этому не было!»

Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, он верит в конечный успех данной пары. При этом не так важно, что Медведева всегда выступала в одиночном разряде. У нее, как напомнил Ягудин, есть опыт парного катанию с Александром Энбертом. За плечами у этой пары 48 спектаклей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что шоу «Ледниковый период» стартует через несколько дней на Первом канале. Во время дебютного выступления Даня Милохин не удержал и уронил свою партнершу Евгению Медведеву, не удержав ее на поддержке.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алексей ЯгудинАлексей Ягудин последние новостиДаня МилохинЕвгения МедведеваШоу "Ледниковый период"