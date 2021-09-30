«Он не ставит ей лайки»: Ирина Салтыкова рассказала об отношении бывшего мужа к дочери

Единственная дочь Ирины и Виктора Салтыковых — Алиса — живет в Нью-Йорке. Она пишет песни и активно ведет «Инстаграм», в котором уже порядка ста тысяч подписчиков. Недавно Алиса представила трек, который посвятила своему отцу. Девушка не общается с родителем и считает, что он разрушил ее детские мечты.

«Он не ставит ей лайки, не комментирует никак ее творчество, о чем тут говорить. Я не знаю ни одного родителя, который не ставит те же лайки своего ребенку», — сказала Ирина Салтыкова «Собеседнику».

Напомним, брак Салтыковых продлился восемь лет. Они развелись в 1995 году, но до сих пор периодически публично выясняют отношения.

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