«Открывает, не видит и закрывает»: Ягудин признался, что его дочери сложно найти сок в холодильнике

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин заявил, что сегодня в моде поколение Z. У молодежи совсем другие приоритеты по сравнению со старшим поколением, и спорить с этим явлением бессмысленно.

Как отметил фигурист, в свое время в нашей стране были против тяжелого рока, который сегодня очень многим нравится. Как думает Ягудин, любые изменения на Земле всегда воспринимаются в штыки. Особенно со стороны людей, которые чувствую себя комфортно.

«Моя жена прочитала очень много книг про поколение Z. Мы видим его особенности и на своей дочке. Ей говоришь: «Возьми сок в холодильнике». Она открывает, не видит и закрывает. Мы ей предлагаем посмотреть правее, левее, вокруг». Алексей Ягудин

Напомним, что Алексей Ягудин женат на олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной. У них в семье подрастают две наследницы. Елизавете в этом году исполнится 12 лет, а младшей дочери Мишель скоро будет шесть лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

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