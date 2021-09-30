«У нее есть только сын»: Никас Сафронов не поверил, что у Наташи Королевой появилась дочь

Художник Никас Сафронов заявил, что у певицы Наташи Королевой нет никакой дочери. Девочка принадлежит тому человеку, который воспользовался репродуктивным материалом звезды.

По словам Сафронова, исполнительница в данной ситуации выступила в роли донора. Она не несет никакой ответственности перед ребенком, которого не рожала и сегодня не воспитывает.

«У нее просто отличные яйцеклетки, и их при ее желании можно отдавать тем, кому они нужны. Я знаю, что сейчас Азиза у нее просит биоматериал для того, чтобы стать матерью… А ругать Королеву бессмысленно. У нее нет никакой дочери. У нее есть только сын. Я так считаю». Никас Сафронов

Напомним, что Наташа Королева на программе «Секрет на миллион» заявила, что у нее есть внебрачная двухлетняя дочь. Ребенка воспитывает ее друг-гей, которому она отдала в свое время яйцеклетку, сообщает «Собеседник».

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