«Хочется плакать»: Анастасия Приходько рассказала о воспитании третьего ребенка

Минувшей весной Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Она родила сына Луку и решила не засиживаться в декрете, приступив к работе. Артистка пишет новые песни, ездит в студию и уделяет время детям. Но дается ей это очень непросто.

«Я вообще не сплю! Сама не знаю, откуда у меня берутся силы. Наверное, Бог руководит этим, и я очень благодарна ему. Честно признаюсь, приезжая домой, мне хочется плакать из-за усталости. Но нужно покупать малыша и уложить спать, ведь он тоже устает и нервничает. Вот и получается, что ложусь я около часа ночи, потом встаю на ночное кормление и в 7 утра. И так каждый день», — цитирует Приходько издание Viva.

Напомним, у Анастасии есть старшая дочь от Нури Кухилава, брак с которым продержался три года. После этого артистка вышла замуж за своего давнего знакомого Александра. Два года назад пара связала себя узами церковного брака. Любимому мужу Приходько родила двух сыновей.

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