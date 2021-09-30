«Это абсолютное дно»: Арбатова негативно высказалась о работе Собчак

Писательница Мария Арбатова считает, что Ксения Собчак добилась успеха только благодаря громкой фамилии. Об этом она заявила в подкасте Сергею Мезенцеву.

По словам Арбатовой, Ксения перегнула палку, когда сделала интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.

«Если она сделала интервью с маньяком, то о чем говорить? Сделала его героем дня. В этом интервью маньяк сказал о жертве: «Что же она никого не рожает? От меня рожала, надо бы ей заняться», а Собчак это оставила. Закон о массовой информации не предполагает популяризации подобных фигур. Вытащить маньяка, вести с ним беседу и понимающе ему кивать – это абсолютное дно», — сказала Арбатова.

Напомним, Ксения Собчак – тележурналист, ведущая, автор собственного YouTube-канала. Она дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

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