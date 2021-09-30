До смешного: Бузова во время эротического танца внезапно впечаталась причинным местом в шест

Остается не так много времени до обещанного грандиозного шоу Ольги Бузовой, которое поющая телеведущая проанонсировала с началом осени. Звезда готовится удивить фанатов по-настоящему и старается в поте лица.

Один из сюрпризов Бузова готовит с танцами на шесте. Девушка ночами тренируется в зале под руководством тренера и иногда дразнит подписчиков в микроблоге закулисными кадрами.

Видео, которым поделилась Бузова, она сняла танцуя у шеста. Красотка так разошлась, демонстрируя секси-движения, что сначала ударилась коленкой, а потом и вовсе впечаталась причинным местом в шест – он оказался у нее между ног, и девушка сильно подалась вперед.

«Коротко о моей пластике», — заключила, смеясь, певица. Все вокруг тоже не смогли сдержаться от эмоций

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