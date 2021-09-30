«Бывала у меня дома»: Шуфутинский рассказал, как в молодости проводил время с Пугачевой

Легенду шансона Михаила Шуфутинского и Примадонну Аллу Пугачеву связывает общее прошлое. В юности оба учились в Ипполитовском музыкальном училище и часто проводили время вместе, прогуливая занятия.

«Ходили в подвал училища, брали ключ, где был рояль, контрабас, Алла пела так клево, так здорово! Мы не знали английского, но мы подражали английским песням. Так колоритно получалось. Идеально. Бывала у меня дома на Ленинском проспекте. И к ней домой ходили на Крестьянскую заставу. Винишко. Пацаны, девчонки. Целая компания», — рассказал Шуфутинский Антону Красовскому в YouTube-шоу «Антонимы».

Добавим, что Шуфутинский является народным артистом России, но имеет американское гражданство.

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