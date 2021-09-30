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«Никогда не выйдет из моды»: Александр Васильев показал принт на все времена

В шоу «Модный приговор» телеведущий не только подчеркнул его актуальность, но и дал исторический экскурс.

«Никогда не выйдет из моды»: Александр Васильев показал принт на все времена
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

На программе «Модный приговор» 44-летняя Галина предстала перед модным судом в образе подростка. Ведущие шоу в один голос обвинили ее в том, что она преступно игнорирует свою женственность и отказывается от многообразия дамских фасонов.

Галина, героиня шоу. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал
Галина, героиня шоу. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

Стилисты программы предложили три стильных аутфита на любой случай. Один из образов составил комплект из джинсовки и яркой юбки плиссе с клеткой «тартан». Историк моды Александр Васильев сразу же обратил на этот принт свое внимание.

Клетчатые шерстяные ткани вошли в мир моды из Шотландии, отметил Васильев. Тартан как разновидность клетки была в ходу сначала при дворе, а затем завоевал весь мир. Мужчины носили килты и драпированные на плече шали, а женщины – платья. «Шотландская клетка никогда не выйдет из моды», — подчеркнул историк моды.

Галина, героиня шоу. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал
Галина, героиня шоу. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

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