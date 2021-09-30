Массивно, ярко и дико модно: Ольга Бузова в розовом наряде поддержала тренд на эполеты

Певица Ольга Бузова не раз признавалась в любви своей работе. Помимо всего прочего, любимое дело дарит ей уникальную возможность каждый день быть разной. Помогает ей в этом большая команда стилистов, визажистов и других бьюти-мастеров.

Но и сама артистка держит руку на пульсе модных трендов. Накануне красотка нарядилась в яркий прикид, акцентным в котором стал розовый и стильные массивные эполеты на плечах. Таким образом красотка поддержала сразу два тренда – на декоративный аксессуар и утрированную линию плеча.

О том, что эполеты ворвутся в моду и покорят многих поклонниц трендов, предупреждала Эвелина Хромченко на «Модном приговоре». «Эполеты — микротренд, но тем не менее он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты», — подчеркивала телеведущая.

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