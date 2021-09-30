Дама с собачкой: Водянова в оливковом костюме Chanel выгуляла питомца

Всемирно известная супермодель российского происхождения Наталья Водянова давно обосновалась в Париже. Здесь красотка живет с пятью детьми и мужем, миллионером Антуаном Арно, за которого вышла замуж в 2020 году.

С наступлением осени и появлением ярких красок Водянова стала больше времени проводить на улице. Дело в том, что настало ее любимое время года. И на очередную прогулку в парке с питомцем звезда нарядилась как на подиум.

Наталья облачилась в элегантный оливковый костюм Chanel с короткой юбкой, подчеркнувшей ее стройные ноги. Стилист Элла Маковей оценила осенний аутфит дамы с собачкой.

«Оливковый и темные оттенки зеленого традиционно популярны осенью. Однако стоит учитывать, что они больше подходят обладателям контрастного темного цветотипа. Только вот большая мода и подиум не всегда учитывают колориметрические данные моделей. А потому манекенщицы, обладая профессиональными навыками и макияжем, могут представлять любые оттенки. Что же касается фасона, то прошедшие Недели мод снова анонсировали нам возвращение юбок выше колена. И Наталья, как всегда, в курсе всех модных новинок», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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