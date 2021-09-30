«Рад, что судьба балует»: Мальков поделился личным фото с Макеевой

Бизнесмен ни на шаг не отходит от своей новой жены.

В прошлом году строитель Роман Мальков приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. Увидев Макееву на ее даче, бизнесмен понял, что это судьба. Спустя несколько месяцев 37-летний предприниматель подал на развод, а Анастасия получила предложение руки и сердца прям на сцене театра. С тех пор пара буквально неразлучна.

В своем инстаграм Роман поделился снимком, на котором позировал в компании жены и Дмитрия Диброва.

«Человек, которого безумно интересно слушать, и точно всегда можно перенять много полезного и интересного. Рад, что судьба, нас балует встречами с вами», — написал Мальков.

Напомним, на днях Макеева выпустила собственную линейку уходовой косметики для волос и лица. Ранее актриса представляла общественности вещи личного бренда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.