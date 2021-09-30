«Говорят, так красиво»: Бузова, раздвинув ноги, показала синяки на интимном месте

Певица Ольга Бузова последнее время буквально не спит ночами. К многочисленным съемкам у нее добавились усиленные тренировки – она решила освоить танцы на шесте. Девушка иногда демонстрирует некоторые элементы на пилоне своим подписчикам, но все самое интересное будет на ее шоу, которое она готовится представить в «Крокусе» этой осенью.

На очередной тренировке Бузова решила показать обратную сторону своих занятий, которая кроется за красотой танца на шесте. Раздвинув ноги, она пожаловалась на многочисленные синяки и даже показала один из них, который находится на интимном месте – почти в паху.

«Да, все говорят, что пилон – это так красиво, но пилон – это еще и очень больно. Но, могу сказать, что пока это еще не очень красиво в моем исполнении. В общем, здесь, здесь, здесь все в синяках», — пожаловалась красотка.

В гематомах оказались и ее ноги. Но Бузова знает цену успеха, поэтому для нее такие травмы – лишь очередное испытание. К примеру, минувшим летом звезда месяц провела в Африке, жутко мерзла и страдала от отсутствия теплых вещей. А осенью 2020 года принимала участие в «Ледниковом периоде» — там ей тоже пришлось нелегко.

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