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«Сможете пахнуть как Клава Кока»: певица проговорилась, что готовит собственный парфюм

Ради этого звезда лейбла Black Star прилетела в Париж.

«Сможете пахнуть как Клава Кока»: певица проговорилась, что готовит собственный парфюм
Клава Кока. Фото: Global Look Press

25-летняя звезда молодежи Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — активно рассказывает в микроблоге о новостях из жизни. На этот раз красотка полетела в Париж, и многие подумали, что она просто путешествует.

Фотографии на фоне достопримечательностей сменились у Клавы интерьерами парфюмерного дома, и певица решила рассекретить свое пребывание в сердце Франции:

«На самом деле, я не просто так приехала тусоваться в Париж. Я здесь по работе. Скоро все расскажу, но если кратко: скоро вы сможете пахнуть, как Клава Кока», — заинтриговала звезда.

Артистка встретилась с основателем парфюмерного бренда, и, судя по видео, переговоры прошли успешно. Каким будет аромат, когда он появится и где его приобрести, девушка обещала рассказать в ближайшее время.

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