«Боюсь себе представить»: поправившаяся Наташа Королева скрыла изъяны фигуры в кипенно-белой рубашке оверсайз

Певица Наташа Королева посетила офис юриста Кати Гордон и пригрозила тем, кто говорит неправду.

Исполнительница главного хита старшеклассниц образца 90-х годов прошлого столетия «Желтые тюльпаны» Наташа Королева поделилась в микроблоге новостью о том, что намерена судиться.

Вот только с кем и по какому поводу, звезда умолчала, предоставив возможность недоброжелателям самим догадываться, кому из них в ближайшее время придет повестка в суд.

Наташа Королева разместила снимок, на котором предстала в компании юриста Кати Гордон и сотрудницы ее офиса, тоже Екатерины.

«Я знаю, если за дело берется Катя Гордон и ее команда, ой, даже боюсь себе представить, что будет с теми, кто очень не прав! Я, между прочим, стою между двух Кать, так что, тут без вариантов, что все задуманное сбудется», — подписала кадр Наташа Королева.

Поправившаяся в последнее время вокалистка пришла в офис к Гордон в красном костюме в спортивном стиле, прикрывая изъяны фигуры кипенно-белой просторной рубашкой.

Не исключено, что в суд Наташа Королева подает на тех, кто обвинил ее во лжи после заявления на программе «Секрет на миллион» о существовании у нее дочери.

Наташа Королева призналась, что несколько лет назад стала донором яйцеклетки для своего приятеля-гея. Девочку выносила и родила суррогатная мама.

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