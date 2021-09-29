«У меня появилась надежда»: певица Азиза хочет купить у Королевой донорскую яйцеклетку и сама выносить ребенка

57-летняя певица Азиза Мухамедова предпринимала несколько попыток стать матерью, но каждый раз все заканчивалось печально. Не так давно вокалистка вышла замуж за итальянца Алессандро. Теперь она вместе с супругом мечтает о детях.

Недавнее заявление певицы Наташи Королевой о том, что она стала донором яйцеклетки для одного из друзей, живущих в Америке, подарило Азизе новую надежду на желанное материнство. Вокалистка намерена обратиться за помощью в этом деликатном вопросе к коллеге по шоу-бизнесу.

«У меня появилась надежда после заявления Наташи, — высказалась певица Азиза во время ток-шоу Первого канала «Пусть говорят». — Я могу взять у Королевой донорскую яйцеклетку, соединив ее с Алессандро и дальше выносить сама».

Азиза считает Наташу Королеву лучшим кандидатом, поскольку для нее важно видеть и знать человека, гены которого будут у ее ребенка.

Напомним, признание о наличии дочери, рожденной от ее донорской яйцеклетки, Наташа Королева сделала на программе «Секрет на миллион». По словам певицы, девочка живет со своим папой-геем в США.

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