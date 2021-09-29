«Я пришла к даме с дюн»: Вайкуле в куртке из денима увиделась с Пугачевой в замке в деревне Грязь

Лайма Вайкуде давно живет в Юрмале. Там у нее есть просторный особняк. Однако в этом году она приехала в Москву, не только ради выступлений, но и участия в шоу «Голос. 60+», где она заняла место в кресле наставника. Каждую неделю артистка ездит на съемки, но она не могла не проведать свою подругу Аллу Пугачеву. Обычно они виделись в Латвии, но Примадонна уже два года не ездит на море.
В замке в деревне Грязь Лайма появилась в брюках клеш и куртке-рубашке из денима. Она несла в руках коробки с едой. Когда певица зашла в гостиную, то за столом уже сидели гости. Алла Борисовна была облачена в черный наряд, а на ее руках были кружевные митенки.
«Я пришла к даме с дюн! А дама с дюн!» — стала делиться гостья, шутливо говоря о диете.
«Только пирожные! Сегодня можно», — заявила Пугачева.
«И от Вани Урганта тебе цветы!» — сказала Вайкуле, передавая букет.
«Это называется зигзаг», — пояснила жена Галкина.
«Это репортаж. Но на самом деле, одна дама с дюн принесла другой даме с дюн», — пояснила певица Максиму.
Дружная компания залилась хохотом. Поклонники были рады такой теплой встрече подруг. «Такие суперские дамы с дюн», «Лайма Станиславона вы и Алла Борисовна прекрасно выглядите, вы дадите фору еще любой молодой певице», «Сплошное очарование», «Какие милые», «Просто красотки», «Обе крутые», «Девчонки, вы прелесть!», «Чаровницы», — прокомментировали пост подписчики.
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