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Мамин модник: Юля Салибекова из «Дома-2» нарядила сына Баграта в ярко-желтые сапожки для осенней прогулки

Экс-участница «Дома-2» Юля Салибекова призналась, что обожает это время года, ведь осенью появился на свет их младший с мужем наследник.

Мамин модник: Юля Салибекова из «Дома-2» нарядила сына Баграта в ярко-желтые сапожки для осенней прогулки
Юлия Салибекова. Фото: instagram.com/salibekova/

Семья бывших участников «Дома-2» Тиграна и Юлии Салибековых считается одной из самых крепких, вышедших с проекта.

Тигран и Юля – еще и единственные многодетные родители «Дома-2», которые вдвоем растят своих сыновей. У пары их трое – Ролан, родившийся еще на проекте, Эльдар и Баграт.

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком подросшего младшего сына, который сделала во время прогулки с мальчиком по осеннему парку в Щелково, где живет семья.

«Люблю осень. Люблю ее именно такой – яркой, красивой, когда ты на улице. Сытной и уютной, когда ты дома. Я получаю огромное удовольствие и приток энергии от природы!» — призналась под снимком Юлия Салибекова.

Сына Баграта она нарядила на прогулку в модную курточку и ярко-желтые, под стать золотой листве, резиновые сапожки.

Младший сын Юлии Салибековой Баграт
Младший сын Юлии Салибековой Баграт. Фото: instagram.com/salibekova/

Напомним, третий ребенок Юлии и Тиграна Салибековых Баграт появился на свет в ноябре 2018 года. Совсем скоро сыну пары исполнится три года.

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