«Здравый смысл, покасики»: Влад Кадони отжег в ванне с пеной под хит Дани Милохина и Николая Баскова

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони раскрепостился во время отдыха в Турции.

Участники «Дома-2» часто отзываются о Владе Кадони, как о самом справедливом ведущем реалити-шоу. На съемочной площадке Влад Кадони часто демонстрирует еще и наличие чувства юмора.

Но в этот раз, кажется, телеведущий превзошел и сам себя, и ожидания своих подписчиков. После видео, которое Влад Кадони опубликовал на своей страничке в Instagram, становится очевидным, что он может претендовать на успех в «Тик-Токе».

Телеведущий запечатлелся в момент принятия ванны с пеной, используя душ в качестве микрофона. Влад Кадони зажег под хит Дани Милохина и Николая Баскова «Дико тусим».

«Я сошел с ума. Какая досада. Я буду скучать по временам вменоза. Здравый смысл, покасики», — подписал видео Влад Кадони.

Эти кадры вызвали приступ хохота у подписчиков ведущего «Дома-2». Они признались, что давно ничего более смешного не видели.

«Теперь я в этой жизни видела все!», «Ничего себе. Неожиданно!», «Огнище», «Оборжаться», «Класс! Круто получилось», «Где ты там? В Турции? Что тебе там попробовать дали?» — высказались в Сети.

Напомним, в Турции Влад Кадони отдыхает со своей новой избранницей. Накануне он показал возлюбленную подписчикам, разместив видео с ее участием в сторис.

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