Светлана Ходченкова, неудачно присев в кожаной мини-юбке, обнажила пикантную часть ноги

Актриса Светлана Ходченкова предстала в Калининградской области в стиле модели 80-х годов прошлого века.

39-летняя звезда театра и кино Светлана Ходченкова на страничке в Instagram позиционирует себя как человека, имеющего тонкий эстетический вкус.

Все фотографии Светланы Ходченковой, которые появляются в ее микроблоге, стилистически выверены, имеют интересное световое решение и неординарное наполнение.

Еще недавно Светлана Ходченкова отдыхала на Мальдивах, балуя поклонников роскошными кадрами в бикини, парео и летящих платьях.

С берегов Индийского океана актриса перенеслась на побережье Балтийского моря. Сейчас Светлана Ходченкова находится в городе Янтарном Калининградской области.

О цели своего визита она не рассказывает, но зато компенсирует отсутствие информации красивыми кадрами. Не такими откровенными, как с Мальдив, но все же.

Светлана Ходченкова предстала в кожаной мини-юбке, сочетав ее со свитером сливочного оттенка и высокими ботинками с носками.

На одном из кадров звезда неудачно присела, обнажив ту часть ноги, которую дамы предпочитают не демонстрировать. Но восторгов публики это обстоятельство ничуть не убавило.

«Каждое фото — неповторимо!», «В каждом фото загадка, тайна. Хочется смотреть снова и снова… Очень красиво!», «Наслаждаюсь вашими снимками», «Фото модели в стиле 80-х», «Ноги просто мечта», — высказались в Сети.

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