Она сказала «Да!»: Глеб Жемчугов из «Дома-2» женится на Насте Роинашвили

Участник реалити-шоу Глеб Жемчугов сделал предложение своей избраннице на Сейшелах. Пара уже носит обручальные кольца.

Судя по всему, на обновленном проекте «Дом-2», премьера которого состоялась в апреле этого года в эфирах телеканала «Ю», скоро состоится первая свадьба.

Находящиеся сейчас на Сейшелах в рамках конкурса «Сейшельские каникулы» йучастники «Дома-2» Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили решили пожениться.

Накануне Глеб Жемчугов сделал своей избраннице предложение, и та в ответ сказала «Да!».

На своей страничке в Instagram Настя Роинашвили показала фото обручальных колечек.

«Спасибо тебе, любимый. Я самая счастливая. Очень сильно люблю тебя. Самый лучший и незабываемый день», — написала девушка под фото.

Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили уже носят обручальные колечки и называют друг друга мужем и женой. Пара планирует пойти в ЗАГС, как только вернется в Москву с Сейшел.

Между тем, телезрители не очень верят в искренность чувств Глеба и Насти, называя их роман проектным.

Напомним, у Глеба Жемчугова уже есть опыт семейной жизни. Он был женат на экс-участнице «Дома-2», танцовщице Ольги Ветер. У бывших супругов подрастает сын Миша.

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