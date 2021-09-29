«20 лет спустя»: Кузьмин предстал на свадебной фотографии с красавицей-женой, которая моложе артиста на 27 лет

Было время, когда пара расставалась.

Владимир Кузьмин трогательно поздравил свою жену Екатерину Трофимову с днем свадьбы. Народному артисту уже 66 лет, а его избранница моложе него на 27 лет.

В личном блоге музыкант разместил ролик, который начинался с их свадебной фотографии. В клипе, где фоном играет композиция артиста «Сказка моей жизни», собраны семейные кадры, которые показывают их совместное счастье от начала создания семьи и по сей день. И артист, и его избранница выглядят на них очень счастливыми.

«20 лет спустя. Спасибо за каждый день рядом с тобой. Мы крутые», — написал в личном блоге Владимир Кузьмин.

Напомним, чета переживала самые разные моменты. Однажды певец даже уходил от Трофимовой к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Правда, спустя несколько лет он вернулся к жене, поняв, что совершил ошибку, а она приняла его.

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