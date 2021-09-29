«Девушки из высшего общества»: мама Наташи Королевой в коротком платье с купоном ушла в отрыв на юбилее подруги

75-летняя Людмила Порывай уже в который раз доказала, что умеет радоваться жизни и наслаждаться каждым моментом.

Мама популярной певицы Наташи Королевой Людмила Порывай завоевала имидж яркой и не имеющей комплексов дамы.

В феврале этого года родительница звезды отметила свое 75-летие. Но почтенный, в понимании некоторых граждан возраст, совершенно никак не отражается на манерах и поведении Людмилы Порывай.

Она — настоящая зажигалка, и со стороны вполне может показаться, что ее жизнь — сплошной праздник.

Уже несколько месяцев Людмила Порывай находится у себя на родине, в Киеве. Здесь Людмила Ивановна проводит много времени со своими близкими, друзьями и учениками.

На днях она побывала на 75-летие у подруги Томы. Людмила Порывай, по своему обыкновению, веселилась от души.

В микроблоге она поделилась кадрами с вечеринки, на которых в платье длиною по колено с купоном танцует под хит Валерия Меладзе «Девушки из высшего общества».

Людмила Ивановна сделала несколько пластичных телодвижений, попрыгав рядом с фотозоной с надувными шариками и цифрой 75, и послала всем воздушные поцелуи.

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