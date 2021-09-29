«Сначала кольцо, потом – свадьба»: Юлия Барановская ответила на предложение Александра Васильева

Ведущие «Модного приговора» Юлия Барановская и Александр Васильев пофлиртовали на публике перед началом съемок программы.

Многодетная мама Юлия Барановская и историк моды Александр Васильев на протяжении нескольких лет являются соведущими популярной программы Первого канала «Модный приговор».

Юлии Барановской то и дело приписывают романы с самыми известными мужчинами страны, в число которых входит и Александр Васильев.

Звездные коллеги решили подыграть той части публики, которая считает, что телеведущие вполне могли бы стать парой.

В сторис микроблога Юлия Барановская поделилась видео, которое записала в студии «Модного приговора» перед началом съемок программы.

«Что нам вечер, что нам утро – настроение всегда одинаковое. А почему? Потому что мы в студии «Модного приговора», — говорит в кадре Юлия Барановская.

Сначала она показывает на камеру только себя, но потом в кадре оказывается и ее коллега, историк моды Александр Васильев.

«Это так, — подтверждает он. А я — рядом с моей любимой женщиной. Скоро наша свадьба!»

Юлия Барановская в ответ расхохоталась и выставила вперед правую руку.

«Где кольцо?» — строго спросила она. «Кольцо не за горами», — пообещал Александр Васильев. «Сначала кольцо, потом — свадьба», — сказала, как отрезала Юлия Барановская.

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