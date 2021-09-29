«Куда мне пристроить детей?»: Саша Гозиас поскандалила с мамой из-за отказа сидеть с внуками

Экс-участница «Дома-2» Саша Гозиас возмущена поведением своей родительницы, которая не хочет оставаться с ее сыном и дочкой. Что думают об этом психологи?

У бывшей участницы «Дома-2» Саши Гозиас двое детей, дочка София ходит во второй класс, а сыну Мише нет еще и года.

Саша и ее муж планируют поехать отдыхать вдвоем. Но на пути у их счастья встала мама Саши Гозиас.

Женщина отказывается прилетать из Калининграда в Москву и сидеть с двумя внуками. Саша Гозиас в шоке от поведения мамы, она скандалит с родительницей, пытаясь на нее повлиять.

«Куда мне пристроить детей? — задается вопросом Саша Гозиас в микроблоге. — Мама не хочет лететь к нам. Я, конечно, в шоке, блин. Попросила маму прилететь, потому что хотим с мужем улететь отдыхать. На няню нашу оставить детей пока рано. И конечно маму попросила. Ведь она моя опора, правда? Но. Она ищет сто причин, в голосе недовольство. Может она боится чего?!»

Мнения подписчиков Саши Гозиас разделились. Одни считают, что мама не обязано сидеть с внуками, другим кажется, что родители должны помогать своим детям по их первой же просьбе.

А что на этот счет думают специалисты. Ситуацию для Teleprogramma.pro прокомментировал психолог Финансового института при правительстве РФ Игорь Тарасов.

«Предъявлять претензии родителям, что они не помогают или не выполняют функции бабушек или дедушек, это смешно, — отметил Игорь Тарасов в беседе с Teleprogramma.pro. Попросить можно, это понятно. Но родитель имеет право отказаться, если он не хочет. У нас несколько неверно социальные представления. Дочь апеллирует к обязанностям бабушки. Говорит, что якобы та обязана. Ничего она не обязана. Есть кодекс почтения родителей, который говорит о том, что их не надо критиковать и предъявлять к ним никаких претензий, не доказывать ничего. Не поучать их. Родителям тяжело принять науку от своих детей, допустить, что ребенок знает что-то лучше, он сразу начнет закрываться от них. Такие претензии, как высказывает молодая женщина в посте, сразу вызывают неудовольствие у мамы. Даже если она будет нейтральна, а у этой женщины будут претензии к маме, ничего хорошего для нее же не будет. У нее будет что-то перекрыто в жизни. Есть такой закон — тебе надо, ты и делай. Никто не обязан тебе помогать. У нас многие люди устроены так — они загружают себя сверх меры и начинают распихивать то, что они взяли на себя, на других, при этом спекулируют на дружеских или родственных отношениях. Молодая женщина пытается манипулировать своей мамой, потому что ей просто хочется отдохнуть. Но ведь это ваши дети, и рассчитывать надо на себя».

Справка Teleprogramma.pro

Игорь Тарасов — психолог Финансового института при правительстве РФ, преподаватель йоги.

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