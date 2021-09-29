В стиле «кошечки»: Иосиф Пригожин не сдержал эмоций, увидев Назиму, облаченную в секси-кожу

Финалистка первого сезона телевизионного шоу «Песни» на ТНТ певица Назима очаровала поклонников своим луком в черном кожаном платье в пол. 30-летняя звезда лейбла Black Star Inc выбрала модель на запах, дополнительно подчеркнув талию белым широким ремнем.

«Когда настроение «кошечка»», — написала Назима про свой образ в личном блоге.

В числе восторженных фолловеров певицы оказался и Иосиф Пригожин, который оставил под фото свой лайк.

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что аутфит звезды действительно может вызвать восторг, ведь он отлично показывает фигуру Назимы. Однако некоторые моменты эксперт бы рекомендовала подкорректировать.

«Одежда из кожи или эко-кожи — уже сравнительно давний тренд, но сдавать свои позиции он не собирается. Из предметов верхней одежды он проникает в верхнюю легкую одежду и далее в корсетные изделия.

На Назиме потрясающее дизайнерское платье из кожи. По своей длине и крою оно принадлежит к вечерней группе. Девушка дополнила наряд акцентным ремнем, что на мой взгляд смотрится несколько громоздко в контексте образа. Можно было бы рекомендовать заменить на более тонкий ремень в цвет платья, либо обойтись без него, потому что такой наряд выглядит вполне самодостаточным.

Кстати, подобный крой платья подойдет не только девушкам с утонченной фигурой как у Назимы, но и тем, кто хотел бы скрыть небольшой животик, либо визуально сделать зону груди менее объемной. Такое платье способно добавить своей обладательнице роста, вытянув силуэт.

Женственные босоножки и аккуратные украшения поддерживают общий стиль образа девушки и гармонично дополняют его», — прокомментировала Виктория Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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