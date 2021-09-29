«Юноша в 16 лет должен обдумывать свое поведение»: Малькова раскритиковала старшего сына

Как отметила художница, ей предстоит серьезный разговор с Андреем.

Художница Светлана Малькова раскритиковала своего 16-летнего сына Андрея, который уже несколько месяцев живет в доме у актрисы Анастасии Макеевой со своим отцом.

По словам Мальковой, ее двери для сына всегда открыты, но после негативных слов в адрес матери она понимает, что им нужно серьезно поговорить.

«Я считаю, что юноша в 16 лет должен обдумывать свое поведение и высказывания по отношению к взрослым и родной матери. Странно, что воспитательный процесс «ребенка» закончился в Словении». Светлана Малькова

Ранее Андрей Мальков негативно высказывался в адрес родного ему человека. Как думает наследник Мальковых, мать опозорила его и других своих детей на всю страну, когда начала ходить на различные ток-шоу. При этом он отмечал, что у него нет большого желания встречаться с родительницей, которая подарила ему жизнь, сообщает «Собеседник».

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