Хромченко категорически не советовала: Шубская вышла в свет в велосипедках, забыв прикрыть паховую зону

Эти брюки в настоящий момент, по заверениям модного эксперта, доживают свои последние денечки в фэшн-мире.

Эвелина Хромченко рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор», что велосипедки выходят из моды. Еще не считается дурным тоном нарядиться в них этой осенью, но это буквально последние денечки популярности этих брюк.

По словам стилиста, мода на них и так затянулась из-за коронавируса, поскольку всплеск интереса к ним пришелся как раз на начало эпидемии, а потом все заперлись по домам. Естественно, что сейчас женщинам хочется достать из шкафов припасенные наряды и все-таки насладиться ими.

Ну а если говорить о дурном тоне в свете велосипедок, то Хромченко категорически не советовала носить их, не прикрыв чем-то длинным вроде рубахи или жакета паховую зону. По мнению Эвелины, демонстрировать свои бедра и прочие деликатные места в столь обтянутом виде допустимо только в спортзале.

Судя по всему, Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, не слышала этих советов Эвелины Хромченко, поскольку на одном из светских мероприятий она предстала в велосипедках и длинной рубахе, подол которой был поднят за пояс и как раз демонстрировал ту «запретную» зону, которой видно на людях не должно, по мнению ведущей «Модного приговора».

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