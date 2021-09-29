«С Демидовой было очень сложно»: режиссер Аркус высказалась о совместной работе с актрисой

Режиссер Любовь Аркус заявила, что актриса Алла Демидова очень непростой в общении человек. Не так давно она создала документальный фильм о звезде, который получил название «Кто тебя победил никто».

Как отметила Любовь Аркус, с Аллой Демидовой при создании картины она прошла весь путь. От конфликта и неприятия до принятия и любви. По словам режиссера, фильм получился все-таки больше о любви.

«С Демидовой было очень сложно. Но я не лезла в ее душу. Смотрела на Аллу Сергеевну со стороны, с определенной дистанции. Сейчас мне кажется, что все, что я хотела рассказать о ней, я сказала». Любовь Аркус

Заметим, что народной артистке Алле Демидовой 29 сентября исполнилось 85 лет. В свой юбилей знаменитая актриса уехала из Москвы в Ялту, где и пробудет ближайшие дни, сообщают «Известия».

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