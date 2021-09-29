Как правильно одеваться в романтическом стиле
Видео
Как замаскировать морщины и прыщи на лице
Видео

В оттенках перванша: Муцениеце выбралась на прогулку с детьми в одном стиле, облачившись в модные жилеты

Актриса призналась, что давно не могла себе позволить расслабиться с наследниками.

В оттенках перванша: Муцениеце выбралась на прогулку с детьми в одном стиле, облачившись в модные жилеты
Агата Муцениеце. Фото: Global look press

Агате Муцениеце из-за плотного рабочего графика пришлось надолго отказаться от любимых ею прогулок с детьми. Однако, когда это случилось, звезда «Закрытой школы» превратила этот выход в настоящий праздник.

Дети Агаты Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Актриса выбрала для себя и наследников семейный лук в популярном оттенке перванша в его разбеленном варианте. На звездном семействе оказались худи, джоггеры и шапочки в этом колоре. А актуальные жилеты со стежкой — в сером цвете. К слову, его, наряду с желтым, Институт Pantone назвал самым модным в 2021 году.

Агата Муцениеце и дети.
Агата Муцениеце и дети. Фото: instagram.com/agataagata/

«Наконец-то нам удалось побыть рядышком и погулять! Конечно, эти два, просто лучшие», — написала Муцениеце в личном блоге.

«Вау! Семейный лук! Как красиво, когда все в одном стиле!», «Какие же вы счастливые! Пусть так будет всегда!», «Такие нарядные, цвет шикарный», — прокомментировали фото фолловеры Муцениеце.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Агата МуцениецеМуцениеце фотоновости шоу-бизнесачто модно