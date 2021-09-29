В оттенках перванша: Муцениеце выбралась на прогулку с детьми в одном стиле, облачившись в модные жилеты

Актриса призналась, что давно не могла себе позволить расслабиться с наследниками.

Агате Муцениеце из-за плотного рабочего графика пришлось надолго отказаться от любимых ею прогулок с детьми. Однако, когда это случилось, звезда «Закрытой школы» превратила этот выход в настоящий праздник.

Актриса выбрала для себя и наследников семейный лук в популярном оттенке перванша в его разбеленном варианте. На звездном семействе оказались худи, джоггеры и шапочки в этом колоре. А актуальные жилеты со стежкой — в сером цвете. К слову, его, наряду с желтым, Институт Pantone назвал самым модным в 2021 году.

«Наконец-то нам удалось побыть рядышком и погулять! Конечно, эти два, просто лучшие», — написала Муцениеце в личном блоге.

«Вау! Семейный лук! Как красиво, когда все в одном стиле!», «Какие же вы счастливые! Пусть так будет всегда!», «Такие нарядные, цвет шикарный», — прокомментировали фото фолловеры Муцениеце.

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