В новой серии «Пацанок»: дочь Птахи с биполярным расстройством пообещала отцу похудеть, а тот назвал ее «глобусом»

На телеканале «Пятница!» продолжается показ шестого сезона реалити-шоу «Пацанки». В выпуске 30 сентября в 19:00 девушек ждет серьезная работа с психологом.

Чтобы отпустить былые обиды, в «Школе леди» участницы проекта вспомнили тех, кто причинил им боль, а потом позвонили им сказать «прости». Николь Нуриева, дочь рэпера Птахи, решила позвонить отцу. Ведь на проект она пришла, чтобы наладить отношения с ним: отец никогда не поддерживал дочь и всегда указывал ей на ее недостатки, в частности, полноту.

«Пап, я хотела тебе сказать, что прощаю тебя за то, что тебя не было со мной рядом в детстве. И сама извиняюсь за все. И я обещаю, что похудею, честное слово!» — сказала она родственнику.

Птаха в ответ засмеялся и ответил дочери: «Я тебя и толстой люблю, не переживай. Ты че, глобус, соберись!» Одноклассницы Николь возмутились разговором девушки с отцом.

Николь пришла на проект наперекор семье. Она хочет изменить свою жизнь и наладить отношения с родителями. Рэпер Птаха редко общается с дочерью, у них часто случаются конфликты. У девушки диагностировано биполярное расстройство.

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