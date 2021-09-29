«У меня в голове сейчас диссонанс»: Исхаков объяснил, почему подал в суд на Гагарину

Как отметил модный фотограф, он до последнего надеялся полюбовно договориться с бывшей женой.

Фотограф Дмитрий Исхаков на шоу Ксении Собчак объяснил, почему подал в суд на свою бывшую жену певицу Полину Гагарину. Он намерен бороться за то, чтобы как можно чаще видеться с дочкой. Но будет действовать в рамках правового поля.

Как отметил Дмитрий Исхаков, он верит, что ему удастся договориться с Полиной Гагариной насчет встреч с общей дочкой.

«Мы с Полиной делили горести, радости, сложные моменты, а потом я подал на нее в суд. У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно…» Дмитрий Исхаков

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в прошлом году после семи лет брака. По слухам у артистки уже появился новый возлюбленный. Это ее продюсер Владимир Чиняев. Что касается Дмитрия Исхакова, то он пока одинок.

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