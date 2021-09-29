«Все ржали, мол, неужели ты поверила»: Сазыкина отреагировала на признания Королевой о внебрачной дочери

Как отметила продюсер, она сразу подумала, что певица «гонит».

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что певица Наташа Королева с начала и до конца выдумала историю со своей внебрачной дочерью.

«Я, когда услышала эту новость, сразу подумала, что Королева гонит. Позвонила в программу «Секрет на миллион», где у меня друзья работают. Они все ржали, мол, неужели ты поверила?!» Олеся Сазыкина

Как отметила Олеся Сазыкина, друзья из программы сразу ей сказали, что все придумано и разыграно. Якобы Наташа Королева просто наврала, чтобы о ней лишний раз поговорили. По словам Олеси Сазыкиной, сейчас такое время, что звезды пойдут на любой позор ради денег, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что после выхода программы зрители разделились на два лагеря. Одни верят Наташе Королевой. Они думают, что у нее действительно подрастает в Америке дочка.

Другие считают, что она выдумала историю с внебрачной дочкой в духе мексиканского сериала. Некоторые уверены, что за фотографии внебрачной дочери Королева выдала снимки племянницы Сони и сына своей подруги — косметолога из Майами Александры Петрич.

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