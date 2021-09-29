«Работаем!»: Саша Плющенко показал, как рассекает по льду со сломанной рукой

Недавно Гном Гномыч неудачно сыграл в футбол и получил перелом.

На днях Саша Плющенко сломал руку. Юный спортсмен играл в футбол и неудачно отбил мяч в воротах. Результат — перелом лучевой кости. Несмотря на это, фигурист уже вышел на лед и оттачивает свое мастерство.

«Работаем! Уже добавляем в программу двойные прыжки! Ни шагу назад, только вперед», — написал Плющенко.

Фанаты отреагировали на кадры.

«Большой молодец! Удачи! Будущий чемпион! Самый лучший!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Гном Гномыч стал второклассником, а фигурным катанием он занимается в школе своего знаменитого отца — Евгения Плющенко. На лед Саша встал в раннем возрасте и уже добился значительных успехов. Он выигрывает различные турниры и соревнования.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.