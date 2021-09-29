«Я три месяца заикалась»: Лепко рассказала о смерти первого мужа в авиакатастрофе под Харьковом

Актриса Виктория Лепко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти первого мужа, инженера Бориса Рышковского, в авиакатастрофе под Харьковом.

«Мы познакомились во дворе, когда я вышла поиграть в пинг-понг с подругами. Оказалось, что мы жили в одном подъезде. Он позвал меня с подругой в гости. Произвел на меня магическое впечатление с первого взгляда. Позже я узнала, что у него есть ребенок от балерины. Он ушел в итоге от нее. Хотя я умоляла этого его не делать. У нас чуть позже родился ребенок».

Как отметила Лепко, она жутко ревновала мужа.

«Мы все категоричны в юности. Он тоже меня ревновал. Мы расстались, к сожалению. Это была безумная любовь. Мы были вместе семь лет. Я всегда его помню. Когда он ушел, то остался совсем один. Однажды полетел в Харьков, хотя взял изначально билет на поезд. Начальник уговорил его взять билет на самолет.

Оба в итоге погибли. Это был 1972 год. Самолет развалился на подлете к Харькову. Там еще погиб знаменитый пародист Виктор Чистяков. Я потом месяца три заикалась. Десять лет не могла сесть в самолет», — заявила Виктория Лепко.