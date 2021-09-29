«Чеховский соболь»: Чехова похвасталась новым цветом волос

В прошлом году Анфиса Чехова распрощалась со своими длинными локонами и сделала каре. Новая прическа пришлась по вкусу телеведущей и отращивать волосы она пока не планирует.

В своем инстаграм Анфиса показала кадры, на которых запечатлелась сразу после очередного преображения.

«Цвет моих волос называется «Чеховский соболь», — написала Чехова.

Фанаты пришли в восторг от увиденного.

«Вам очень идет! Вам все идет! Потрясающий цвет и название! Очень красиво звучит!», — писали пользователи Сети.

Добавим, в ноябре Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили и тщательно скрывает от публики личную жизнь.

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