«Не кормят, что ли?»: Шубская вызвала недоумение в Сети, показав свои ноги в обтягивающих шортах

Четыре года назад Анастасия Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского — вышла замуж за Александра Овечкина и переехала жить в США. Пара воспитывает двух сыновей, Сережу и Илью, и иногда приезжает погостить в Россию.

В своем инстаграме модель опубликовала снимок, на котором позировала в шелковой рубашке свободного кроя и велосипедках. Некоторые подписчики пришли в недоумение от увиденного.

«Не кормят, что ли, совсем? Надо поправиться, до анорексии недалеко. Красотка, но чересчур худая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в ноябре Шубская отметит свой 28-й день рождения. До замужества она работала в сфере модельного бизнеса.

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