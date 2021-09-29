«Он подал мне пальто и шепнул: «Вернись!»: Лепко рассказала о романе с женатым Мироновым

Актриса Виктория Лепко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с женатым актером Андреем Мироновым.
«Андрей позвал меня с подругами к себе в гости. У него был бал. Там были одни мои однокурсницы. Он повел нас в комнату, где хранились мамины шляпки. Никто из мальчишек в тот вечер не пришел.
Это был 1985 год. За два года до его ухода из жизни. Каждая девочка примеряла шляпку. Потом он накрыл нам шикарный стол. Там были такие напитки и яства. С каждой из нас он в тот вечер танцевал».
Как отметила актриса, они веселились все вместе до утра.
«Когда утром все уходили, он подал мне пальто и шепнул: «Вернись». Это тайна, вернулась ли я, которая останется между мной и Андрюшей навсегда», — заметила Лепко.
«Вы вернулись все-таки тогда!» — заявил Борис Корчевников. На это актриса только рассмеялась, не став отрицать очевидное.
Напомним, что в 1985 году Андрей Миронов жил со своей второй женой, актрисой Ларисой Голубкиной. В этом браке общих детей на свет не появилось.
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