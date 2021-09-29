«Он подал мне пальто и шепнул: «Вернись!»: Лепко рассказала о романе с женатым Мироновым

«Андрей позвал меня с подругами к себе в гости. У него был бал. Там были одни мои однокурсницы. Он повел нас в комнату, где хранились мамины шляпки. Никто из мальчишек в тот вечер не пришел.

Это был 1985 год. За два года до его ухода из жизни. Каждая девочка примеряла шляпку. Потом он накрыл нам шикарный стол. Там были такие напитки и яства. С каждой из нас он в тот вечер танцевал».