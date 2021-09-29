Семейная идиллия: Мария Порошина случайно засветила обручальное кольцо

Мария Порошина — многодетная мама. Она воспитывает пятерых детей — четырех дочек и сына. Мальчика актриса родила в 2019 году. Кто является его отцом, звезда не признается. К тому времени она уже развелась с Ильей Древновым после 17 лет брака. Накануне дочь Марии, Серафима, отметила свой день рождения. Ей исполнилось 16 лет. В честь праздника артистка опубликовала в своем инстаграме кадры семейной идиллии. Поклонники рассмотрели на них обручальное кольцо на безымянном пальце Порошиной.

«Любимая и дорогая доченька. С днем рождения! Пусть в твоей жизни будет больше радостных и счастливых моментов. Главное — будь хорошим человеком! Мы рядом», — написала Порошина.

В комментариях фанаты поздравили Серафиму. К слову, девушка занимается гимнастикой, хореографией и вокалом.

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