«Иногда у спонсора последние деньги брали»: Галыгин высказался о своих заработках на Comedy Club

Как отметил шоумен, он никогда не подсчитывал суммы на данном проекте.

Шоумен Вадим Галыгин заявил, что никогда не уделял большого внимания заработанным деньгам на шоу Comedy Club. Для него главное, чтобы было интересно работать.

«Видимо, сказывается кавээновская закалка, когда все делали на энтузиазме. Иногда у спонсора последние деньги брали, чтобы купить хоть один кубик «Галина Бланка». Так же мы делали и Comedy. Изначально ведь этот проект был клубным, а не телевизионным». Вадим Галыгин

Как заметил Вадим Галыгин, порой они вообще выступали с другими юмористами бесплатно. Никто тогда не думал, выстрелит или нет шутка. По его словам, они с другими юмористами просто качественно старались делать свою работу. Они просто смешили не только зрителей, но и друг друга, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Вадим Галыгин стоял у истоков создания шоу Comedy Club. Проект уже больше десяти лет идет на телевидении. У него огромная армия поклонников.

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