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«Иногда у спонсора последние деньги брали»: Галыгин высказался о своих заработках на Comedy Club

Как отметил шоумен, он никогда не подсчитывал суммы на данном проекте.

«Иногда у спонсора последние деньги брали»: Галыгин высказался о своих заработках на Comedy Club
Вадим Галыгин. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Вадим Галыгин заявил, что никогда не уделял большого внимания заработанным деньгам на шоу Comedy Club. Для него главное, чтобы было интересно работать.

Вадим Галыгин
Вадим Галыгин. Фото: Globallookpress.com

«Видимо, сказывается кавээновская закалка, когда все делали на энтузиазме. Иногда у спонсора последние деньги брали, чтобы купить хоть один кубик «Галина Бланка». Так же мы делали и Comedy. Изначально ведь этот проект был клубным, а не телевизионным».

Вадим Галыгин

Как заметил Вадим Галыгин, порой они вообще выступали с другими юмористами бесплатно. Никто тогда не думал, выстрелит или нет шутка. По его словам, они с другими юмористами просто качественно старались делать свою работу. Они просто смешили не только зрителей, но и друг друга, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Вадим Галыгин стоял у истоков создания шоу Comedy Club. Проект уже больше десяти лет идет на телевидении. У него огромная армия поклонников.

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