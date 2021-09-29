Полет к звездам: запуск корабля с Пересильд и Шипенко на МКС покажут в прямом эфире

Несколько месяцев подряд Юлия Пересильд и Клим Шепенко готовились к полету на МКС. Именно там пройдут съемки нового фильма с рабочим названием «Вызов», по сюжету которого главная героиня, хирург, отправляется на МКС для проведения сложной операции.

Пересильд и Шипенко полетят в космос на корабле «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 на борту. Вместе с опытным космонавтом, командиром корабля Антоном Шкаплеровым. Вместе с ними будут и дублеры: космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Прямую трансляцию запуска корабля с космодрома Байконур покажет Первый канал 5 октября в 9:25. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.