«Наташа никому и ничем не обязана»: Бледанс не сомневается в правдивости слов Королевой о дочери

Как отметила актриса, ее подруга всегда готова помочь своим друзьям.

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержала певицу Наташу Королеву, которая огорошила общественность не так давно признанием о наличии у нее внебрачной дочери.

«Мы давно знакомы с Наташей. Я не сомневаюсь, что это правдивая история. Я знаю Наташу, знаю ее характер. Она всегда готова помочь своим друзьям. Почему бы ей не подарить свою яйцеклетку другу? Я, как и Наташа, быстро принимаю какие-то решения. Да, порой это могут быть странные поступки. Она захотела сделать такой подарок». Эвелина Бледанс

Как отметила Эвелина Бледанс, Наташа Королева из категории тех людей, которые никому и ничем не обязаны.

«Она и не должна была раньше об этом кому-то рассказывать. У них прекрасная семья. Тарзан любит Наташу. Ну вот такой она сделала шаг», — заявила Эвелина Бледанс.

Напомним, что у Наташи Королевой в США проживает двухлетняя внебрачная дочь. Исполнительница в свое время подарила свою яйцеклетку другу.

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