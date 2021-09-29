Как замаскировать морщины и прыщи на лице
Видео
Как в три шага создать «свой» гардероб
Видео

«Наташа никому и ничем не обязана»: Бледанс не сомневается в правдивости слов Королевой о дочери

Как отметила актриса, ее подруга всегда готова помочь своим друзьям.

«Наташа никому и ничем не обязана»: Бледанс не сомневается в правдивости слов Королевой о дочери
Эвелина Бледанс. Фото: Globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержала певицу Наташу Королеву, которая огорошила общественность не так давно признанием о наличии у нее внебрачной дочери.

Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

«Мы давно знакомы с Наташей. Я не сомневаюсь, что это правдивая история. Я знаю Наташу, знаю ее характер. Она всегда готова помочь своим друзьям. Почему бы ей не подарить свою яйцеклетку другу? Я, как и Наташа, быстро принимаю какие-то решения. Да, порой это могут быть странные поступки. Она захотела сделать такой подарок».

Эвелина Бледанс

Как отметила Эвелина Бледанс, Наташа Королева из категории тех людей, которые никому и ничем не обязаны.

«Она и не должна была раньше об этом кому-то рассказывать. У них прекрасная семья. Тарзан любит Наташу. Ну вот такой она сделала шаг», — заявила Эвелина Бледанс.

Напомним, что у Наташи Королевой в США проживает двухлетняя внебрачная дочь. Исполнительница в свое время подарила свою яйцеклетку другу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Наташа КоролеваНовости googleТарзанЭвелина БлёдансЭвелина Бледанс последние новости