«Важна душа»: Прилучный впервые высказался о своих предпочтениях в постели

На днях состоялась премьера картины «Соври мне правду» с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой в главных ролях. Фильм пестрит откровенными сценами, после просмотра которых фанаты стали подозревать, что у актеров роман. Но главный «мажор» страны уже более года состоит в отношениях с Мирославой Карпович. Хотя и не афиширует их. А вот о личных предпочтениях в отношениях он все-таки высказался.

«Можно и без экспериментов, главное, чтобы партнеру нравилось. Все будет ярко в любом случае. Тело ни при чем, оно может быть какое угодно. Здесь важны внутренние составляющие. В сексе важна душа, иначе все превращается в мясную историю», — сказал Прилучный в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Напомним, в прошлом году Павел Прилучный развелся в Агатой Муцениеце. В браке они прожили девять лет.

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